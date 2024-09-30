Эртте (Пумалайнен) Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эртте (Пумалайнен) Анна Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.12.1928

Муж: Эртте Константин Петрович

Рождение ребёнка
25.01.1930

Сын: Эртте Рейно Константинович

Отец ребёнка: Эртте Константин Петрович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1932

Дочь: (Эртте) Хельми Константиновна

Отец ребёнка: Эртте Константин Петрович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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