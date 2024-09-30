Эртте (Пумалайнен) Анна Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.12.1928
Рождение ребёнка
25.01.1930
Сын: Эртте Рейно Константинович
Отец ребёнка: Эртте Константин Петрович
Рождение ребёнка
04.12.1932
Дочь: (Эртте) Хельми Константиновна
Отец ребёнка: Эртте Константин Петрович
Смерть
Неизвестно