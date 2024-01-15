Клюкина (Хлынова) Неонила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Хлынова) Неонила Ивановна

Место рождения

д. Ольгино

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Хлынов Иван Кондратьев

Мать: не указана

д. Ольгино
Бракосочетание
25.01.1871

Муж: Клюкин (максимов) Фёдор Иванов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
08.07.1872

Дочь: Евфимия Фёдорова

Отец ребёнка: Клюкин (максимов) Фёдор Иванов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.03.1874

Дочь: Дарья Фёдорова

Отец ребёнка: Клюкин (максимов) Фёдор Иванов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1877

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Клюкин (максимов) Фёдор Иванов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.07.1879

Дочь: Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Клюкин (максимов) Фёдор Иванов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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