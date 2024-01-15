Клюкина (Хлынова) Неонила Ивановна
Место рожденияд. Ольгино
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Хлынов Иван Кондратьев
д. Ольгино
Бракосочетание
25.01.1871
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
08.07.1872
Дочь: Евфимия Фёдорова
Отец ребёнка: Клюкин (максимов) Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
18.03.1874
Дочь: Дарья Фёдорова
Отец ребёнка: Клюкин (максимов) Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
17.12.1877
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Клюкин (максимов) Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1879
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Клюкин (максимов) Фёдор Иванов
Смерть
Неизвестно