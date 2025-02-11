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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Иван Николаев1829 г.р.
Дети
Марфа Иванова1852 г.р.
Агафья Иванова1853 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев