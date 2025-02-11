? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Иван Николаев1829 г.р.
Дети
Марфа Иванова1852 г.р.
Агафья Иванова1853 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Николаев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.