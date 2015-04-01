Nella
Место рожденияBelarus
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Zaltzman) Margalit Meggy
Отец ребёнка: Zaltzman Arthur (Harry)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zaltzman Arthur (Harry)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.2015