Nella — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nella

Место рождения

Belarus

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Zaltzman) Margalit Meggy

Отец ребёнка: Zaltzman Arthur (Harry)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zaltzman Arthur (Harry)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zaltzman Arthur (Harry)

Смерть
?.04.2015

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