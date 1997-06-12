Прыткова (Ларченко) Любовь Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прыткова (Ларченко) Любовь Фроловна

Место рождения

Утянка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

12.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ларченко Фрол

Мать: Ларченко Мария

Утянка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
С её слов, родилась 27.09.1909 Фрол был отчимом
Рождение ребёнка
1933

Сын: Прытков Александр Иванович

Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Прытков Николай Иванович

Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович

Даниловская Ферма, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Прыткова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович

Даниловская Ферма, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.01.1943

Сын: Прытков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович

Даниловская Ферма, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Настоящая дата рождения 16.12.1942
Рождение ребёнка
09.03.1946

Сын: Прытков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович

Даниловская Ферма, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.01.1949

Дочь: Петрусевич Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович

Даниловская Ферма, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Прытков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович

Бракосочетание
03.10.1962

Муж: Прытков Иван Илларионович

Красная Грива, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прыткова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович

Смерть
12.06.1997
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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