Прыткова (Ларченко) Любовь Фроловна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти12.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Ларченко Фрол
Мать: Ларченко Мария
С её слов, родилась 27.09.1909 Фрол был отчимом
Рождение ребёнка
1933
Сын: Прытков Александр Иванович
Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Прыткова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович
Рождение ребёнка
10.01.1943
Сын: Прытков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович
Настоящая дата рождения 16.12.1942
Рождение ребёнка
09.03.1946
Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович
Рождение ребёнка
02.01.1949
Дочь: Петрусевич Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович
Бракосочетание
03.10.1962
Красная Грива, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прыткова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Прытков Иван Илларионович
Смерть
12.06.1997
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область