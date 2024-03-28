Огородников Александр Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.2012
Дочь: Огородникова Арина Александровна
Мать ребёнка: Огородникова (Зыкова) Оксана
Рождение ребёнка
10.10.2014
Сын: Огородников Илья Александрович
Мать ребёнка: Огородникова (Зыкова) Оксана
Рождение ребёнка
02.09.2019
Сын: Огородников Александр Александрович
Мать ребёнка: Огородникова (Зыкова) Оксана
Рождение ребёнка
19.12.2019
Дочь: Огородникова София Александровна
Мать ребёнка: Огородникова (Зыкова) Оксана