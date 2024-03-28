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Огородников Александр Геннадьевич

Место рождения

Чемал, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

12.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1987

Отец: Огородников Геннадий Александрович

Мать: Огородникова (Кашлева) Ольга Григорьевна

Чемал, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова (Зыкова) Оксана

Чемал, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
17.10.2012

Дочь: Огородникова Арина Александровна

Мать ребёнка: Огородникова (Зыкова) Оксана

Чемал, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
10.10.2014

Сын: Огородников Илья Александрович

Мать ребёнка: Огородникова (Зыкова) Оксана

Чемал, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
02.09.2019

Сын: Огородников Александр Александрович

Мать ребёнка: Огородникова (Зыкова) Оксана

Чемал, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
19.12.2019

Дочь: Огородникова София Александровна

Мать ребёнка: Огородникова (Зыкова) Оксана

Чемал, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай

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