Анна Антонова До 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Антонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1856

умерла Неизвестно

Супруги
Тит Прокофьев1849 г.р.
Дети
Марфа Титова30.08.1874 г.р.
Ефимия Титова03.07.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тит Прокофьев

Рождение ребёнка
30.08.1874

Дочь: Марфа Титова

Отец ребёнка: Тит Прокофьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.07.1876

Дочь: Ефимия Титова

Отец ребёнка: Тит Прокофьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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