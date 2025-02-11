Анна Антонова
женский, родилась До 1856
умерла Неизвестно
Супруги
Тит Прокофьев1849 г.р.
Дети
Марфа Титова30.08.1874 г.р.
Ефимия Титова03.07.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит Прокофьев
Рождение ребёнка
30.08.1874
Дочь: Марфа Титова
Отец ребёнка: Тит Прокофьев
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1876
Дочь: Ефимия Титова
Отец ребёнка: Тит Прокофьев
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно