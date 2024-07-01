Спектр Игорь Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпектр Игорь Евсеевич

Спектр Игорь Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоткина (Корсакова) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
22.02.1979

Сын: Зоткин-Спектр Алексей Игоревич

Мать ребёнка: Зоткина (Корсакова) Валентина Петровна

Алексей сын Игоря Евсеевича Спектра, но записан на фамилию первого мужа Валентины Петровны Зоткиной .Она сама осталась на фамилии первого мужа после развода, и хотела ,чтобы у обоих сыновей была одн... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.