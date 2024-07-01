Спектр Игорь Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1979
Сын: Зоткин-Спектр Алексей Игоревич
Мать ребёнка: Зоткина (Корсакова) Валентина Петровна
Алексей сын Игоря Евсеевича Спектра, но записан на фамилию первого мужа Валентины Петровны Зоткиной .Она сама осталась на фамилии первого мужа после развода, и хотела ,чтобы у обоих сыновей была одн... Показать все