Воронич Иван Иванович
Место рожденияд. Ново- Александровка, Воронежская область, Российская Федерация
Дата рождения1920
Дата смерти14.03.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Воронич Иван Романович
д. Ново- Александровка, Воронежская область, Российская Федерация
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
14.03.1942
Причина смерти: погиб
Военная награда
13.05.1943
Вид награды: Медаль «За оборону Ленинграда» | Основание: Приказ подразделения от: 13.05.1943 Издан: 103 тбр. | Награда/Поощрение