Воронич Иван Иванович 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронич Иван Иванович

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Место рождения

д. Ново- Александровка, Воронежская область, Российская Федерация

Дата рождения

1920

Дата смерти

14.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Воронич Иван Романович

Мать: Воронич Наталья Николаевна

д. Ново- Александровка, Воронежская область, Российская Федерация
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
14.03.1942
Причина смерти: погиб
Военная награда
13.05.1943
Вид награды: Медаль «За оборону Ленинграда» | Основание: Приказ подразделения от: 13.05.1943 Издан: 103 тбр. | Награда/Поощрение

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