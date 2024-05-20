Кулшик Параскева Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кулшик (Фурдак) Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Кулшик Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Кулшик Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Кулшик Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Таранчук (Кулшик) Параскева Прокопьевна
Отец ребёнка: Кулшик Прокопий Степанович
Смерть
После 1791