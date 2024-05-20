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Кулшик Параскева Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулшик Прокопий Степанович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кулшик (Фурдак) Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Кулшик Прокопий Степанович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кулшик Артём Прокопьевич

Отец ребёнка: Кулшик Прокопий Степанович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Кулшик Фома Прокопьевич

Отец ребёнка: Кулшик Прокопий Степанович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Таранчук (Кулшик) Параскева Прокопьевна

Отец ребёнка: Кулшик Прокопий Степанович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1791
Криски, Чернігівська область

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