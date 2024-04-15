Гилева Хавронья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилева Хавронья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гилев Василий (Василиск) Михайлович

Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Гилев Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Гилев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилев Михаил Галактионович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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