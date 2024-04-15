Гилева Хавронья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гилев Василий (Василиск) Михайлович
Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Гилев Михаил Галактионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно