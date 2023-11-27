Гультяева Прасковья Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Прасковья Малафеевна

Место рождения

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

09.06.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Муж: Гультяев Иродион Фомич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.1876 ст.

Дочь: Гультяева Анна Иродионовна

Отец ребёнка: Гультяев Иродион Фомич

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1879 ст.

Дочь: Гультяева Марфа Иродионовна

Отец ребёнка: Гультяев Иродион Фомич

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1882 ст.

Сын: Гультяев Иван Иродионович

Отец ребёнка: Гультяев Иродион Фомич

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1884 ст.

Сын: Гультяев Дмитрий Иродионович

Отец ребёнка: Гультяев Иродион Фомич

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1891 ст.

Сын: Гультяев Ксенофонт Иродионович

Отец ребёнка: Гультяев Иродион Фомич

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
09.06.1899 ст.
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
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