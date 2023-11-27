Гультяева Прасковья Малафеевна
Место рожденияНаумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти09.06.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.02.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.1876 ст.
Дочь: Гультяева Анна Иродионовна
Отец ребёнка: Гультяев Иродион Фомич
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1879 ст.
Дочь: Гультяева Марфа Иродионовна
Отец ребёнка: Гультяев Иродион Фомич
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1882 ст.
Сын: Гультяев Иван Иродионович
Отец ребёнка: Гультяев Иродион Фомич
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1884 ст.
Сын: Гультяев Дмитрий Иродионович
Отец ребёнка: Гультяев Иродион Фомич
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1891 ст.
Сын: Гультяев Ксенофонт Иродионович
Отец ребёнка: Гультяев Иродион Фомич
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
09.06.1899 ст.
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд