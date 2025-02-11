Кряжева Анна Акимовна
женский, родилась Неизвестно, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла Неизвестно
Дети
Кряжев Петр Филиппович1883 г.р.
Кряжев Алексей Филиппович05.10.1890 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кряжева) Елена Филипповна
Отец ребёнка: Кряжев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кряжева) Фекла Филипповна
Отец ребёнка: Кряжев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Кряжев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
05.10.1890
Сын: Кряжев Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Кряжев Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно