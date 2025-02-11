Кряжева Анна Акимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кряжева Анна Акимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

умерла Неизвестно

Дети
Кряжев Петр Филиппович1883 г.р.
Кряжев Алексей Филиппович05.10.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кряжева) Елена Филипповна

Отец ребёнка: Кряжев Филипп Васильевич

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кряжева) Фекла Филипповна

Отец ребёнка: Кряжев Филипп Васильевич

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кряжев Петр Филиппович

Отец ребёнка: Кряжев Филипп Васильевич

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
05.10.1890

Сын: Кряжев Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Кряжев Филипп Васильевич

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Смерть
Неизвестно

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