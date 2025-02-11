Дарья Данилова
женский, родилась 1807
умерла Неизвестно
Супруги
Трофим Петров1808 г.р.
Дети
Ефим Трофимов1827 г.р.
Осип Трофимов1838 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Петров
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ефим Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Петров
Рождение ребёнка
1838
Сын: Осип Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Петров
Рождение ребёнка
1840
Сын: Фёдор Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Петров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно