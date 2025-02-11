Дарья Данилова 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Дарья Данилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1807

умерла Неизвестно

Супруги
Трофим Петров1808 г.р.
Дети
Ефим Трофимов1827 г.р.
Осип Трофимов1838 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Петров

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ефим Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Петров

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Осип Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Петров

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Фёдор Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Петров

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.