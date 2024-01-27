Сысоева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1811
Сын: Сысоев Susoev Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Прокофий Лаврентьевич
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Сысоев Susoev Евсей Efsae Прокофьевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Прокофий Лаврентьевич
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно