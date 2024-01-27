Сысоева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоева Евдокия

Сысоева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Сысоев Susoev Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Прокофий Лаврентьевич

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Сысоев Susoev Евсей Efsae Прокофьевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Прокофий Лаврентьевич

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close