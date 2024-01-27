Бабышева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышева Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Дарья Даниловна

Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857

Сын: Михайлов Савелий Данилович

Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1861

Сын: Михайлов Никифор Данилович

Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1863

Сын: Михайлов Иван Данилович

Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1865

Сын: Михайлов Афанасий Данилович

Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Михайлов Василий Данилович

Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1873

Сын: Михайлов Григорий Данилович

Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно
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