Бабышева Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Дарья Даниловна
Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1857
Сын: Михайлов Савелий Данилович
Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1861
Сын: Михайлов Никифор Данилович
Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1865
Сын: Михайлов Афанасий Данилович
Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Михайлов Василий Данилович
Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1873
Сын: Михайлов Григорий Данилович
Отец ребёнка: Бабышев Данила Исаевич (Михайлов)
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно