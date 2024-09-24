Иаков / Яков Вавилович 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иаков / Яков Вавилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

08.08.1755 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Вавила / Вавило Иванович

Мать: Аграфена / Агрипена Семеновна

Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 4 14 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел ... Показать все
Смерть
08.08.1755 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
возраст - 2 года Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 15. Метрическая книга церквей г. Переслав... Показать все

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