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Гринвальд (Танцура) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1973

Отец: Танцура Александр Афанасьевич

Мать: Танцура Надежда Тихоновна

Рождение ребёнка
25.06.1991

Дочь: Танцура Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Гринвальд Александр Владимирович

Рождение ребёнка
04.03.1994

Дочь: Гринвальд Виктория Александровна

Отец ребёнка: Гринвальд Александр Владимирович

Рождение ребёнка
04.06.1995

Дочь: Гринвальд Доминика Александровна

Отец ребёнка: Гринвальд Александр Владимирович

Каражал, Жарминский район, Абайская область
Рождение ребёнка
02.05.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринвальд Александр Владимирович

Каражал, Жарминский район, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринвальд Александр Владимирович

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