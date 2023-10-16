Гринвальд (Танцура) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1973
Рождение ребёнка
25.06.1991
Дочь: Танцура Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Гринвальд Александр Владимирович
Рождение ребёнка
04.03.1994
Дочь: Гринвальд Виктория Александровна
Отец ребёнка: Гринвальд Александр Владимирович
Рождение ребёнка
04.06.1995
Дочь: Гринвальд Доминика Александровна
Отец ребёнка: Гринвальд Александр Владимирович
Рождение ребёнка
02.05.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринвальд Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно