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Перминов Зиновий Сидорович

Место рождения

Бычковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

С 1817 по 1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1817 по 1819 ст.

Отец: Перминов Сидор Федорович

Мать: не указана

Бычковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Акилина Зиновьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Любовь Зиновьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Афимья Зиновьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Феодосья Зиновьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1856 ст.

Сын: Перминов Анисим Зиновьевич

Мать ребёнка: Перминова Матрона Яковлевна

Бычковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перминова Матрона Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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