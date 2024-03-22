Перминов Зиновий Сидорович
Место рождения
Дата рожденияС 1817 по 1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
С 1817 по 1819 ст.
Отец: Перминов Сидор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Акилина Зиновьевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Любовь Зиновьевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Афимья Зиновьевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Феодосья Зиновьевна
Рождение ребёнка
08.02.1856 ст.
Сын: Перминов Анисим Зиновьевич
Мать ребёнка: Перминова Матрона Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно