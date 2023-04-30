Перминов Сидор Федорович
Место рожденияШеломовская волость Вятской губернии
Дата рожденияС 1780 по 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
С 1780 по 1782
Отец: Перминов Федор Леонтьевич
Мать: не указана
Шеломовская волость Вятской губернии
Рождение ребёнка
С 1817 по 1819 ст.
Сын: Перминов Зиновий Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Бычковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно