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Перминов Сидор Федорович

Место рождения

Шеломовская волость Вятской губернии

Дата рождения

С 1780 по 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1755 по 1757 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1780 по 1782

Отец: Перминов Федор Леонтьевич

Мать: не указана

Шеломовская волость Вятской губернии
Рождение ребёнка
С 1817 по 1819 ст.

Сын: Перминов Зиновий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Бычковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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