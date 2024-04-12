Швецова (Бурматова) Анастасия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Бурматова) Анастасия Григорьева

Место рождения

Решеты, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Решеты, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
18.10.1903

Муж: Швецов Андрей Савельевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
1906

Сын: Швецов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Швецов Андрей Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Швецова Елистения Андреевна

Отец ребёнка: Швецов Андрей Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Швецова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Швецов Андрей Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Швецов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Швецов Андрей Савельевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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