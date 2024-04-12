Швецова (Бурматова) Анастасия Григорьева
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
18.10.1903
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
1906
Сын: Швецов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Швецов Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Швецова Елистения Андреевна
Отец ребёнка: Швецов Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Швецова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Швецов Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Швецов Андрей Савельевич
Смерть
Неизвестно