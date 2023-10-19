Басов Иисус Петрович
Место рожденияд. Лиховая, , , , Тверская губерния
Дата рождения1790
Дата смерти02.04.1871
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Басов Петр Борисович
Мать: Басова Марфа Никифоровна
д. Лиховая, , , , Тверская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1813
Мать ребёнка: Басова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
04.01.1819
Сын: Басов Петр Иисусович
Мать ребёнка: Басова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1821
Сын: Басов Александр Иисусович
Мать ребёнка: Басова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Басова Екатерина Иисусовна
Мать ребёнка: Басова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
23.12.1829
Дочь: Александра Иисусовна
Мать ребёнка: Басова Екатерина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Статский советник
Смерть
02.04.1871
Зарайск, Зарайск, Московская область