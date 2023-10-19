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Басов Иисус Петрович

Место рождения

д. Лиховая, , , , Тверская губерния

Дата рождения

1790

Дата смерти

02.04.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Басов Петр Борисович

Мать: Басова Марфа Никифоровна

д. Лиховая, , , , Тверская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1813

Сын: Басов Алексей Иисусович

Мать ребёнка: Басова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
04.01.1819

Сын: Басов Петр Иисусович

Мать ребёнка: Басова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Между 1820 и 1821

Сын: Басов Александр Иисусович

Мать ребёнка: Басова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Басова Екатерина Иисусовна

Мать ребёнка: Басова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
23.12.1829

Дочь: Александра Иисусовна

Мать ребёнка: Басова Екатерина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Статский советник
Смерть
02.04.1871
Зарайск, Зарайск, Московская область
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