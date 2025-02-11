Ефимия Захарова
женский, родилась До 1850
умерла Неизвестно
Дети
Степанида Егорова1857 г.р.
Гордей Егоров20.12.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Степанида Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1868
Сын: Гордей Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно