Ефимия Захарова До 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефимия Захарова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1850

умерла Неизвестно

Дети
Степанида Егорова1857 г.р.
Гордей Егоров20.12.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Степанида Егорова

Отец ребёнка: Егор Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.12.1868

Сын: Гордей Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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