Анастасия Андреева
женский, родилась 15.12.1871, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 20.02.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАндрей Васильев1827 г.р.
МатьЗубкова Анна ПантелееваОколо 1836 г.р.
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Рождение
15.12.1871
Отец: Андрей Васильев
Мать: Зубкова Анна Пантелеева
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.02.1877
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область