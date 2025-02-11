Анастасия Андреева 15.12.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Анастасия Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.12.1871, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 20.02.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Андрей Васильев1827 г.р.
Мать
Зубкова Анна ПантелееваОколо 1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1871

Отец: Андрей Васильев

Мать: Зубкова Анна Пантелеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
20.02.1877
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

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