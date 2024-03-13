Lütter Cristian — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLütter Cristian

Lütter Cristian

Место рождения

Leer, Oost-Friesland, Niedersachsen, Duitsland

Дата рождения

Между 24.04.1800 и 24.05.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 24.04.1800 и 24.05.1800

Отец: Lütter Jan Tönjes

Мать: Lütter Altje Cristiane

Leer, Oost-Friesland, Niedersachsen, Duitsland
Крещение
08.06.1800
Leer, Oost-Friesland, Niedersachsen, Duitsland
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close