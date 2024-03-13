Lütter Cristian
Место рожденияLeer, Oost-Friesland, Niedersachsen, Duitsland
Дата рожденияМежду 24.04.1800 и 24.05.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 24.04.1800 и 24.05.1800
Отец: Lütter Jan Tönjes
Мать: Lütter Altje Cristiane
Leer, Oost-Friesland, Niedersachsen, Duitsland
Крещение
08.06.1800
Leer, Oost-Friesland, Niedersachsen, Duitsland
Смерть
Неизвестно