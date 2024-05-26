Чиста (Салодкая) Маланья Степановна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.06.1865
Студенка, Смолевичский район, Минская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-D7MQ-J?cc=4158550&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6J9C-Y8RM НИАБ 136-14-328
Смерть
Неизвестно