Чиста (Салодкая) Маланья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиста (Салодкая) Маланья Степановна

Место рождения

Шабуни, Смолевичский район, Минская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Шабуни, Смолевичский район, Минская область
Бракосочетание
24.06.1865

Муж: Чистый (Чиста) Климентий Константинович

Студенка, Смолевичский район, Минская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-D7MQ-J?cc=4158550&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6J9C-Y8RM НИАБ 136-14-328
Смерть
Неизвестно

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