Супенко Юрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСупенко Юрий Константинович

Супенко Юрий Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1828

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Супенко Константин Акритович

Мать: 1-Й Брак

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-107
Смерть
1837
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап-.116
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close