Супенко Юрий Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения1828
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Супенко Константин Акритович
Мать: 1-Й Брак
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-107
Смерть
1837
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап-.116