Супенко Константин Акритович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения1792
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Супенко Акрит
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-107
Рождение ребёнка
1820
Сын: Супенко Христофор Константинович
Мать ребёнка: 1-Й Брак
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-107
Рождение ребёнка
1823
Сын: Супенко Николай Константинович
Мать ребёнка: 1-Й Брак
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-107
Рождение ребёнка
1828
Сын: Супенко Юрий Константинович
Мать ребёнка: 1-Й Брак
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-107
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: 1-Й Брак
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-107
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Панаица Константиновна
Мать ребёнка: Супенко Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап-.116
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Супенко Кириакия
Смерть
1845
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап-.116