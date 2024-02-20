Супенко Константин Акритович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСупенко Константин Акритович

Супенко Константин Акритович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1792

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Супенко Акрит

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-107
Рождение ребёнка
1820

Сын: Супенко Христофор Константинович

Мать ребёнка: 1-Й Брак

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-107
Рождение ребёнка
1823

Сын: Супенко Николай Константинович

Мать ребёнка: 1-Й Брак

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-107
Рождение ребёнка
1828

Сын: Супенко Юрий Константинович

Мать ребёнка: 1-Й Брак

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-107
Рождение ребёнка
1834

Сын: Супенко Илья Кириллович

Мать ребёнка: 1-Й Брак

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-107
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Панаица Константиновна

Мать ребёнка: Супенко Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап-.116
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супенко Кириакия

Смерть
1845
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап-.116
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close