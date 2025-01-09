Савина (Провадкина) Мария Тимофеевна
женский, родилась 1877
умерла После 1917, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
ОтецПровадкин ТимофейНеизвестно г.р.
МатьПровадкина МарфаОколо 1840 г.р.
Супруги
Савин Николай Поликарпович1872 г.р.
Дети
Савин Максим Николаевич03.02.1896 ст. г.р.
Савин Степан Николаевич08.07.1897 ст. г.р.Показать еще 8
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Провадкин Тимофей
Мать: Провадкина Марфа
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
03.02.1896 ст.
Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
08.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
10.07.1898 ст.
Дочь: (Савина) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
10.10.1899 ст.
Дочь: (Савина) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
04.06.1901 ст.
Дочь: (Савина) Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
24.01.1903 ст.
Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: (Савина) Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1906
Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1912
Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович
Смерть
После 1917
В переписи 1917 года указан возраст 45 лет. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 83