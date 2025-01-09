Савина (Провадкина) Мария Тимофеевна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Савина (Провадкина) Мария Тимофеевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 1877

умерла После 1917, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Отец
Провадкин ТимофейНеизвестно г.р.
Мать
Провадкина МарфаОколо 1840 г.р.
Супруги
Савин Николай Поликарпович1872 г.р.
Дети
Савин Максим Николаевич03.02.1896 ст. г.р.
Савин Степан Николаевич08.07.1897 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Провадкин Тимофей

Мать: Провадкина Марфа

В переписи 1917 года указан возраст 45 лет. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 83

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Бракосочетание
08.01.1895 ст.

Муж: Савин Николай Поликарпович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Первый брак для Николая и Марии. | ГААК | Фонд 144, Опись 5, Дело 683

Рождение ребёнка
03.02.1896 ст.

Сын: Савин Максим Николаевич

Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указан возраст 21 год. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 83 | Фонд 144, Опись 5, Дело 412

Рождение ребёнка
08.07.1897 ст.

Сын: Савин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

ГААК | Фонд 144, Опись 5, Дело 412

Рождение ребёнка
10.07.1898 ст.

Дочь: (Савина) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указан возраст 18 лет. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 83 | Фонд 144, Опись 5, Дело 885

Рождение ребёнка
10.10.1899 ст.

Дочь: (Савина) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указан возраст 16 лет. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 83 | Фонд 144, Опись 5, Дело 958

Рождение ребёнка
04.06.1901 ст.

Дочь: (Савина) Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указан возраст 15 лет. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 83 | Фонд 144, Опись 6, Дело 381

Рождение ребёнка
24.01.1903 ст.

Сын: Савин Никифор Николаевич

Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

ГААК | Фонд 144, Опись 6, Дело 589

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: (Савина) Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указан возраст 11 лет. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 83

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Савин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указан возраст 11 лет. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 83

Рождение ребёнка
1912

Сын: Савин Кузьма Николаевич

Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указан возраст 8 лет. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 83

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Савин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Савин Николай Поликарпович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

В переписи 1917 года указан возраст 5 лет. | ГААК | Фонд 233, Опись 1А, Дело 775, Лист 83

Смерть
После 1917
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

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