Адамов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адамова Дьякова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Метелева Адамова Клавдия Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адамова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Метелева Адамова Клавдия Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адамова Соколова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Метелева Адамова Клавдия Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метелева Адамова Клавдия Илларионовна

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