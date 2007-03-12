Куликова (Обронова) Екатерина 29.12.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликова (Обронова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1924

Дата смерти

12.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1924

Отец: Обронов Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1952

Дочь: Синюшина (Куликова) Надежда

Отец ребёнка: Куликов Иван

Рождение ребёнка
10.06.1954

Дочь: Агафонова (Куликова) Ольга

Отец ребёнка: Куликов Иван

Рождение ребёнка
07.07.1961

Дочь: Носкова (Куликова) Евгения

Отец ребёнка: Куликов Иван

Смерть
12.03.2007

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