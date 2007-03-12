Куликова (Обронова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1924
Дата смерти12.03.2007
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1924
Отец: Обронов Дмитрий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1952
Дочь: Синюшина (Куликова) Надежда
Отец ребёнка: Куликов Иван
Рождение ребёнка
10.06.1954
Дочь: Агафонова (Куликова) Ольга
Отец ребёнка: Куликов Иван
Рождение ребёнка
07.07.1961
Дочь: Носкова (Куликова) Евгения
Отец ребёнка: Куликов Иван
Смерть
12.03.2007