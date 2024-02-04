Бибигайша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибигайша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минлегайша

Отец ребёнка: не указан

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