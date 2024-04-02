Куркова (Опекунова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркова (Опекунова) Ольга Ивановна

Место рождения

Нижний Починок, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.06.1892

Дата смерти

11.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Починок, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.12.1912

Сын: Курков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Курков Николай Васильевич

Федорово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.09.1914

Сын: Курков Алексакндр Николаевич

Отец ребёнка: Курков Николай Васильевич

Федорово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.10.1918

Дочь: Куркова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Курков Николай Васильевич

Федорово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.11.1919

Сын: Курков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Курков Николай Васильевич

Федорово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.03.1921

Дочь: Куркова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Курков Николай Васильевич

Нижний Починок, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.06.1922

Дочь: Головина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Курков Николай Васильевич

Нижний Починок, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.11.1929

Сын: Курков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Курков Николай Васильевич

Нижний Починок, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.04.1942
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