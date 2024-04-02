Куркова (Опекунова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.06.1892
Дата смерти11.04.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1892
Рождение ребёнка
12.12.1912
Отец ребёнка: Курков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
27.09.1914
Сын: Курков Алексакндр Николаевич
Отец ребёнка: Курков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
24.10.1918
Дочь: Куркова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Курков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1919
Отец ребёнка: Курков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
27.03.1921
Дочь: Куркова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Курков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
25.06.1922
Дочь: Головина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Курков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1929
Отец ребёнка: Курков Николай Васильевич
Смерть
11.04.1942