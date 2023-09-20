Каганов Аникита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Каганов ----
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Каганов Александр Аникитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Каганов Алексей Аникитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Каганов Аникита Аникитович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно