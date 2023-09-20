Каганов Аникита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каганов Аникита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Каганов ----

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Каганов Александр Аникитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Каганов Алексей Аникитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Каганов Аникита Аникитович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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