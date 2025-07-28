(Макеева) Параскева Сергеевна 01.11.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Макеева) Параскева Сергеевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 01.11.1887 ст., Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла Неизвестно

Отец
Макеев Сергей Евфимиевич1853 ст. г.р.
Мать
Макеева (Белоусова) Екатерина Дмитриевна02.11.1856 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1887 ст.

Отец: Макеев Сергей Евфимиевич

Мать: Макеева (Белоусова) Екатерина Дмитриевна

Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-Z6MM

Крещение
02.11.1887 ст.
Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Восприемники: села Никольское на Птани священник Александр Иванов Протасов и Крапивенского уезда села Сергиевского священника Димитрия Александрова Белоусова дочь девица Феоктиста Димитриева. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-Z6MM

Смерть
Неизвестно

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