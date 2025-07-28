(Макеева) Параскева Сергеевна
женский, родилась 01.11.1887 ст., Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла Неизвестно
ОтецМакеев Сергей Евфимиевич1853 ст. г.р.
МатьМакеева (Белоусова) Екатерина Дмитриевна02.11.1856 ст. г.р.
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Место
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Рождение
01.11.1887 ст.
Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Крещение
02.11.1887 ст.
Сергиевское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896D-Z6MM