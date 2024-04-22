Гайдукова Параскева Феоктистова
Место рождения
Дата рождения12.10.1863 ст.
Дата смерти27.03.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1863 ст.
Отец: Феоктист Емельянов
Мать: Настасья Евсеева
Бракосочетание
22.10.1879 ст.
Рождение ребёнка
24.05.1881 ст.
Сын: Гайдуков Митрофан Тихонов
Отец ребёнка: Гайдуков Тихон Николаев
Рождение ребёнка
31.01.1883 ст.
Отец ребёнка: Гайдуков Тихон Николаев
Рождение ребёнка
04.07.1884 ст.
Дочь: Телешева Елена Тихонова
Отец ребёнка: Гайдуков Тихон Николаев
Рождение ребёнка
29.09.1886 ст.
Отец ребёнка: Гайдуков Тихон Николаев
Рождение ребёнка
29.03.1889 ст.
Отец ребёнка: Гайдуков Тихон Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Екатерина Тихонова
Отец ребёнка: Гайдуков Тихон Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайдукова Матрона Тихонова
Отец ребёнка: Гайдуков Тихон Николаев
Смерть
27.03.1893 ст.