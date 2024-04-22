Гайдукова Параскева Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдукова Параскева Феоктистова

Место рождения

Настасьино, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.10.1863 ст.

Дата смерти

27.03.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1863 ст.

Отец: Феоктист Емельянов

Мать: Настасья Евсеева

Настасьино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.10.1879 ст.

Муж: Гайдуков Тихон Николаев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1881 ст.

Сын: Гайдуков Митрофан Тихонов

Отец ребёнка: Гайдуков Тихон Николаев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.01.1883 ст.

Сын: Гайдуков Симеон Тихонов

Отец ребёнка: Гайдуков Тихон Николаев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1884 ст.

Дочь: Телешева Елена Тихонова

Отец ребёнка: Гайдуков Тихон Николаев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.09.1886 ст.

Сын: Гайдуков Андрей Тихонов

Отец ребёнка: Гайдуков Тихон Николаев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.03.1889 ст.

Сын: Гайдуков Иоанн Тихонов

Отец ребёнка: Гайдуков Тихон Николаев

Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Екатерина Тихонова

Отец ребёнка: Гайдуков Тихон Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайдукова Матрона Тихонова

Отец ребёнка: Гайдуков Тихон Николаев

Смерть
27.03.1893 ст.
Жданка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
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