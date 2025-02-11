Балабанова Анна Тимофеевна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Балабанова Анна Тимофеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1903

умерла Неизвестно

Мать
Пелагея Ивановна1845 г.р.
Дети
Балабанов Максим Максимович1928 г.р.
(Балабанова) Елизавета Максимовна09.01.1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Балабанов Максим Максимович

Отец ребёнка: Балабанов (Чарджоу) Св Во 19.08.1949 Максим Уч. Вов Павлович

Рождение ребёнка
09.01.1930

Дочь: (Балабанова) Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Балабанов (Чарджоу) Св Во 19.08.1949 Максим Уч. Вов Павлович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Балабанова) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Балабанов (Чарджоу) Св Во 19.08.1949 Максим Уч. Вов Павлович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Балабанова) Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Балабанов (Чарджоу) Св Во 19.08.1949 Максим Уч. Вов Павлович

Смерть
Неизвестно

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