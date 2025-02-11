Балабанова Анна Тимофеевна
женский, родилась 1903
умерла Неизвестно
МатьПелагея Ивановна1845 г.р.
Дети
Балабанов Максим Максимович1928 г.р.
(Балабанова) Елизавета Максимовна09.01.1930 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Балабанов Максим Максимович
Отец ребёнка: Балабанов (Чарджоу) Св Во 19.08.1949 Максим Уч. Вов Павлович
Рождение ребёнка
09.01.1930
Дочь: (Балабанова) Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Балабанов (Чарджоу) Св Во 19.08.1949 Максим Уч. Вов Павлович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Балабанова) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Балабанов (Чарджоу) Св Во 19.08.1949 Максим Уч. Вов Павлович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Балабанова) Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Балабанов (Чарджоу) Св Во 19.08.1949 Максим Уч. Вов Павлович
Смерть
Неизвестно