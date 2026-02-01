Козлова Агафья Ивановна
женский, родилась Вычислено 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Козлов Александр АкимовичВычислено 1819 г.р.
Дети
(Козлова) Христинья АлександровнаВычислено 1841 г.р.
Козлов Иван АлександровичВычислено 1847 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: (Козлова) Христинья Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Акимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Козлов Иван Александрович
Отец ребёнка: Козлов Александр Акимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: (Козлова) Марья Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Акимович
Смерть
Неизвестно