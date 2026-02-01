Козлова Агафья Ивановна Вычислено 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Козлова Агафья Ивановна

Автор
ВС
Смирнова В.

женский, родилась Вычислено 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Козлов Александр АкимовичВычислено 1819 г.р.
Дети
(Козлова) Христинья АлександровнаВычислено 1841 г.р.
Козлов Иван АлександровичВычислено 1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Александр Акимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: (Козлова) Христинья Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Акимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Козлов Иван Александрович

Отец ребёнка: Козлов Александр Акимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: (Козлова) Марья Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Акимович

Смерть
Неизвестно

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