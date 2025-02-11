Елена Егорова
женский, родилась 1795
умерла Неизвестно
Супруги
Перес В Заренде Петров Гордей Петров1790 г.р.
Дети
Иван Гордеев1819 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Иван Гордеев
Отец ребёнка: Перес В Заренде Петров Гордей Петров
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Косова) Екатерина Гордеева ум по дороге в ст Заренденскую
Отец ребёнка: Перес В Заренде Петров Гордей Петров
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Перес В Заренде Петров Гордей Петров
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пётр Гордеев
Отец ребёнка: Перес В Заренде Петров Гордей Петров
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прасковья Гордеева
Отец ребёнка: Перес В Заренде Петров Гордей Петров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Перес В Заренде Петрова Анна Гордеева
Отец ребёнка: Перес В Заренде Петров Гордей Петров
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно