Елена Егорова 1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1795

умерла Неизвестно

Супруги
Перес В Заренде Петров Гордей Петров1790 г.р.
Дети
Иван Гордеев1819 г.р.
(Косова) Екатерина Гордеева ум по дороге в ст Заренденскую1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перес В Заренде Петров Гордей Петров

Рождение ребёнка
1819

Сын: Иван Гордеев

Отец ребёнка: Перес В Заренде Петров Гордей Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Косова) Екатерина Гордеева ум по дороге в ст Заренденскую

Отец ребёнка: Перес В Заренде Петров Гордей Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Касанов Алексей Гордеев

Отец ребёнка: Перес В Заренде Петров Гордей Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пётр Гордеев

Отец ребёнка: Перес В Заренде Петров Гордей Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Гордеева

Отец ребёнка: Перес В Заренде Петров Гордей Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Перес В Заренде Петрова Анна Гордеева

Отец ребёнка: Перес В Заренде Петров Гордей Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

122

Смерть
Неизвестно

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