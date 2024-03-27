Чукина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова (Чукина) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Чукин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чукина) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Чукин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Чукин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Чукин Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Чукин Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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