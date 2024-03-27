Чукина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова (Чукина) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Чукин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чукина) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Чукин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чукин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Чукин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Чукин Фёдор Васильевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно