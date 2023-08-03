Рауткина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.01.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рауткина) Татьяна
Отец ребёнка: Рауткин Павел
Рождение ребёнка
21.09.1897
Дочь: Коляденкова (Рауткина) Матрёна
Отец ребёнка: Рауткин Павел
Рождение ребёнка
01.07.1900
Дочь: Названова (Рауткина) Ольга
Отец ребёнка: Рауткин Павел
Смерть
13.01.1965