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Рауткина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рауткина) Татьяна

Отец ребёнка: Рауткин Павел

Рождение ребёнка
21.09.1897

Дочь: Коляденкова (Рауткина) Матрёна

Отец ребёнка: Рауткин Павел

Рождение ребёнка
01.07.1900

Дочь: Названова (Рауткина) Ольга

Отец ребёнка: Рауткин Павел

Смерть
13.01.1965

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