Гутауллина Венера Айратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутауллина Венера Айратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1998

Отец: не указан

Мать: Янбаева Эльмира Наримановна

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