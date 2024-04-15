Котенко Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти26.05.1881 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.12.1863 ст.
Сын: Котенко Даниил Филиппович
Отец ребёнка: Котенко Филипп Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ18-K?i=664&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.05.1881 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
28.05.1881 ст.
на общественном кладбище