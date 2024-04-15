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Котенко Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

26.05.1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1863 ст.

Сын: Котенко Даниил Филиппович

Отец ребёнка: Котенко Филипп Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ18-K?i=664&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Филипп Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
26.05.1881 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
28.05.1881 ст.
на общественном кладбище
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