Барсов Александр Васильевич
Место рождениях. Ново-Ляпичево
Дата рождения27.10.1956
Дата смерти10.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1956
х. Ново-Ляпичево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.12.2017
г. Калач-на-Дону