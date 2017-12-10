Барсов Александр Васильевич 27.10.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБарсов Александр Васильевич

Барсов Александр Васильевич

Место рождения

х. Ново-Ляпичево

Дата рождения

27.10.1956

Дата смерти

10.12.2017

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1956

Отец: Барсов Василий Иванович

Мать: Барсова (Махина) Екатерина Васильевна

х. Ново-Ляпичево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.12.2017
г. Калач-на-Дону

Мы используем куки для улучшения работы сайта.