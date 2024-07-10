Зотина (Шпенкова) Анна Семёновна
Место рождения
Дата рождения03.01.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1834 ст.
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1013, л.293 об.).
Крещение
05.01.1834 ст.
Крещение проходило в Воскресенской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянина Стефана Васильевича Шпенкова сын Иван и крестьянина Алексея Николаевича Пасхина дочь деви... Показать все
Бракосочетание
22.10.1851 ст.
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями при венчании были села Богородского, со стороны жениха, крестьяне: Иван Васильевич Балуев, Кузьма Филиппович Адамов и Александр Алексеевич... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1855
Отец ребёнка: Зотин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
После 1858
Отец ребёнка: Зотин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно