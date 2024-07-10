Зотина (Шпенкова) Анна Семёновна 03.01.1834 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Зотина (Шпенкова) Анна Семёновна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.01.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1834 ст.

Отец: Шпенков Семён Иванович

Мать: Шпенкова (Русинова) Евдокия Андреевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1013, л.293 об.).
Крещение
05.01.1834 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Воскресенской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянина Стефана Васильевича Шпенкова сын Иван и крестьянина Алексея Николаевича Пасхина дочь деви... Показать все
Бракосочетание
22.10.1851 ст.

Муж: Зотин Алексей Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села. Поручителями при венчании были села Богородского, со стороны жениха, крестьяне: Иван Васильевич Балуев, Кузьма Филиппович Адамов и Александр Алексеевич... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1855

Сын: Зотин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Зотин Алексей Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Зотин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Зотин Алексей Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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