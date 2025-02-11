Евдокия Алексеева
женский, родилась 1856, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецАлексей Максимов1824 г.р.
МатьАнисья Иванова1823 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Алексей Максимов
Мать: Анисья Иванова
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно