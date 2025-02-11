Евдокия Алексеева 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Алексей Максимов1824 г.р.
Мать
Анисья Иванова1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Алексей Максимов

Мать: Анисья Иванова

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Смерть
Неизвестно

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