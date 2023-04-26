Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Иванова

Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1802 и 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Лукерья Степановна

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Василий Степанов

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Афимья Степановна

Отец ребёнка: Степан Васильевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close