Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Лукерья Степановна
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Василий Степанов
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Афимья Степановна
Отец ребёнка: Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно