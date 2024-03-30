Голикова (Милёшина) Вера Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1930
Дочь: Башун Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Голиков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: Голиков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голиков Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Голиков Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голиков Яков