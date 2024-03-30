Голикова (Милёшина) Вера Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова (Милёшина) Вера Никоноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милёшин Никанор Михайлович

Мать: Милёшина Степания Михайловна

Рождение ребёнка
05.06.1930

Дочь: Башун Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Голиков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: Голиков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голиков Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Голиков Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиков Яков

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