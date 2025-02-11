Тюмкин Петр Васильев 16.08.1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюмкин Петр Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.08.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Демидов В 1891 / Демидкин В 1891 / Тюмкин В 1896 Василий Крестьянин Иванов26.02.1870 г.р.
Мать
Демидова, Солдатка В 1892 (Кузнецова) Агафия Родионовна07.02.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1898

Отец: Демидов В 1891 / Демидкин В 1891 / Тюмкин В 1896 Василий Крестьянин Иванов

Мать: Демидова, Солдатка В 1892 (Кузнецова) Агафия Родионовна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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