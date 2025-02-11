Тюмкин Петр Васильев
мужской, родился 16.08.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДемидов В 1891 / Демидкин В 1891 / Тюмкин В 1896 Василий Крестьянин Иванов26.02.1870 г.р.
МатьДемидова, Солдатка В 1892 (Кузнецова) Агафия Родионовна07.02.1869 г.р.
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Рождение
16.08.1898
Отец: Демидов В 1891 / Демидкин В 1891 / Тюмкин В 1896 Василий Крестьянин Иванов
Мать: Демидова, Солдатка В 1892 (Кузнецова) Агафия Родионовна
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно