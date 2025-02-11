Цыганов Дмитрий Алексеев
мужской, родился 1857, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЦыганов Алексей Иванов1820 г.р.
МатьЦыганова Арина Трофимова / Ирина Трофимова1821 г.р.
Супруги
Цыганова Ирина Фёдорова1858 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1876
Жена: Цыганова Ирина Фёдорова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно