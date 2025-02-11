Цыганов Дмитрий Алексеев 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Цыганов Дмитрий Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Цыганов Алексей Иванов1820 г.р.
Мать
Цыганова Арина Трофимова / Ирина Трофимова1821 г.р.
Супруги
Цыганова Ирина Фёдорова1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Цыганов Алексей Иванов

Мать: Цыганова Арина Трофимова / Ирина Трофимова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Бракосочетание
08.11.1876

Жена: Цыганова Ирина Фёдорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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